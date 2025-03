Alamany (ERC) pacta amb Collboni incentivar que els propietaris prohibeixin els pisos turístics en immobles

Creu que s'ha de repensar la reserva del 30% i demana "serenitat" per debatre una eventual modificació

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha assegurat haver aconseguit un acord amb el Govern municipal de l'alcalde Jaume Collboni en el marc dels pressupostos del 2025 per incentivar que les comunitats de veïns prohibeixin els pisos turístics en els seus immobles.

"Actualment, les comunitats de veïns poden prohibir els pisos turístics mitjançant un canvi en els estatuts, tal com diu el Codi Civil català. El problema és que molts veïns de Barcelona no ho saben", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press.

Ha explicat que els republicans han acordat amb el Govern municipal que l'Ajuntament, conjuntament amb els col·legis d'administradors de finques, puguin acompanyar les comunitats per prohibir els pisos turístics i així garantir que els veïns "recuperin les regnes de la seva qualitat de vida".

Ha indicat que canviar els estatuts d'una comunitat de veïns "de vegades no és fàcil, no és senzill econòmicament" i que, per tant, hi haurà una partida específica en els comptes perquè el consistori acompanyi les comunitats de veïns en aquest sentit, així com una campanya d'explicació per difondre aquesta opció entre els barcelonins.

Sobre els terminis, Alamany ha afirmat que la mesura "serà una realitat immediata" per abordar com més aviat millor la sensació, segons ella, que Barcelona està perdent identitat a través de la problemàtica de l'habitatge i del turisme, situació que afecta directament els veïns i veïnes.

LLOGUER DE TEMPORADA

Respecte al lloguer de temporada, que Collboni ha reclamat equiparar a la regulació dels lloguers de llarga durada en el marc de la llei d'habitatge, la dirigent republicana ha recordat que durant el govern de Pere Aragonès, ERC va impulsar un decret per abordar aquest assumpte al Parlament, que no va obtenir el suport del PSC.

D'aquesta manera, ha instat l'alcalde a "parlar amb els seus companys de partit que en el seu moment no van donar suport a aquesta decisió", i ha assegurat que els republicans tornaran a posar sobre la taula el seu lideratge respecte a aquesta qüestió.

"Hem perdut un temps molt preuat, sobretot per a la ciutat de Barcelona, que pateix, com cap altra ciutat, els lloguers de temporada. I això fa que la gent de Barcelona se senti expulsada de la seva ciutat", ha lamentat.

MODIFICACIÓ DEL 30%

Sobre la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, Alamany ha admès que si bé els republicans estan d'acord amb els objectius que persegueix, no estan "satisfets amb els resultats".

Per això, ha afirmat que "és evident que aquesta mesura necessita ser repensada" i ha assenyalat que en aquests moments no s'està produint un debat formal al consistori sobre si s'ha de modificar o no, per la qual cosa ERC continuarà amb la seva agenda respecte a l'habitatge i, arribat el moment, veuran on es troben, textualment.

Així mateix, ha demanat "més serenitat" per poder discutir la mesura, ja que, en les seves paraules, hi ha partits que veuen la mesura del 30% com si fos el seu fill, fet que impossibilita parlar amb rigor sobre les dades i els resultats de la mesura, en referència velada a BComú.

També ha reivindicat que per als republicans la "política que cal fer avui dia a Barcelona és la de la rehabilitació", un aspecte que, afirma, no s'ha situat com una prioritat els últims anys i que creuen que ha d'entrar dins del 30%.

ENTRADA AL GOVERN I MONTJUÏC

Preguntada per una eventual entrada d'ERC al Govern municipal, ha reivindicat els esforços del seu grup municipal per tenir una "identitat pròpia i que estigui clara quina és la seva missió a la ciutat", per la qual cosa no abaixaran els braços i contiuaran treballant a l'espera que es produeixi el debat dins de la federació de Barcelona.

"Aquest debat crec que no se li pot negar a Barcelona i quan la federació consideri, ho tindrà", ha afirmat Alamany, que ha recordat que el partit continua immers en un procés congressual que finalitzarà el 16 de març i, a partir d'aquí, es podrà plantejar una posició en aquest sentit.

Finalment, sobre el projecte del 'Nou Montjuïc' presentat aquest dimecres per Collboni a la trobada anual de l'alcalde de Barcelona amb la premsa 'L'alcalde respon', ha assenyalat que per ERC la muntanya ha de ser un "districte creatiu i cultural", i ha defensat que en qualsevol transformació de la ciutat s'ha de pensar primer en els barcelonins.