Alamany (ERC): "Maragall s'ha guanyat el privilegi de marxar en els termes que vulgui"

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmat que "Ernest Maragall s'ha guanyat el privilegi de marxar en els termes que vulgui", en relació amb l'anunci del líder del grup de sortir de l'Ajuntament després del ple de desembre.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa al costat del portaveu adjunt, Jordi Castellana, preguntada pel relleu al capdavant del grup municipal, que ha explicat que es farà d'acord amb els mecanismes formals: "Les coses segueixen el seu curs natural".

Alamany, que va avançar la sortida de Maragall i es va mostrar oberta a liderar ERC al consistori, ha evitat respondre sobre si l'hauria d'haver assenyalada com a successora: "El tema és el seu comiat i la resta ja vindrà".

A més a més, ha negat que hi hagi negociacions formals en marxa amb el PSC per formar govern i ha retret al líder de Junts, Xavier Trias, el seu acostament a l'alcalde Jaume Collboni: "Mai no havia vist algú tan desesperat després que li arrabassessin l'alcaldia per llançar-se als braços d'aquell que li va robar l'alcaldia".

Sobre les comissions de l'Ajuntament, ERC ha avançat que proposaran en la Comissió d'Urbanisme modificar o fer un nou pla d'usos per al districte de Ciutat Vella i, en la Comissió de Presidència, impulsar un Pla de Seguretat Local per al trienni 2023-2026 amb una perspectiva "progressista i d'esquerres".