Alamany (ERC) demana rehabilitar habitatges a Barcelona abans que ho facin els fons inversors

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dimecres que el consistori ha d'abordar la rehabilitació d'edificis abans que ho facin els fons inversors "per vendre'ls a expats".
En una entrevista de Betevé recollida per Europa Press, ha assegurat que Barcelona té el 80% del parc d'habitatge envellit i que per això han inclòs una partida de 50 milions d'euros dedicats a això en l'acord amb el govern municipal per als pressupostos del 2026.
Ha dit que caldrien 200 milions per rehabilitar en 20 anys tot el parc d'habitatge de la ciutat, per la qual cosa l'Ajuntament "no pot fer sol tota la feina", i ha demanat la col·laboració de totes les administracions ara que els socialistes hi governen.