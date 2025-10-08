Alamany (ERC) demana a Gay que "baixi a la Terra" per les seves declaracions sobre l'habitatge a Barcelona

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha demanat a la segona tinenta d'alcalde, Maria Eugènia Gay, que "baixi a la Terra" per les declaracions d'aquest dimarts en què va considerar que els propietaris tenen por de llogar els seus habitatges pels inquilins morosos.
Així ho ha afirmat la republicana aquest dimecres en una publicació a X recollida per Europa Press.
"Que es relacioni amb els mortals que no poden pagar lloguer, que comparteixen pis malgrat tenir feina, que reben pressió per abandonar el seu pis per vendre'l a expats", ha expressat.