Alamany (ERC) demana aclarir la causa de l'esvoranc al Putxet de Barcelona i garantir la seguretat

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder dels republicans a Barcelona, Elisenda Alamany, ha demanat que s'expliqui la causa de l'esvoranc al barri del Putxet, que aquest dimarts ha obligat a desallotjar 4 edificis per un forat en un pati interior d'illa.
En una anotació a X recollida per Europa Press, Alamany ha demanat garantir la seguretat dels veïns i de la zona per "minimitzar els riscos", i ha expressat el seu suport a les famílies desallotjades de manera preventiva per la Guàrdia Urbana.
"Cal que el govern expliqui què ha passat i quina és la causa d'aquest nou esvoranc i, sobretot, garantir la seguretat del veïnat i de la zona per minimitzar els riscos", ha dit.