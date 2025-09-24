Alamany (ERC) defensa "l'equilibri" per a una Barcelona ambiciosa però que protegeixi la seva identitat

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC en l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dimecres que la ciutat ha de mantenir "l'equilibri" per ser ambiciosa i alhora protegir la seva identitat.
En una atenció als mitjans des del consistori per la celebració de la Mercè, ha assegurat que la seva formació "troba solucions i posa eines" per recuperar el que ha definit com un equilibri que s'ha anat perdent els últims anys.
"Volem una Barcelona que protegeixi la seva llengua, volem una Barcelona que governi el turisme, que no deixi que cap veí i veïna sigui expulsada de la nostra ciutat. Aquesta és la Barcelona que volem i estic confiada en que cada vegada més és la Barcelona que vol la gent", ha resumit.
També s'ha referit a Gaza i al viatge del regidor d'ERC Jordi Coronas a la flotilla: "Hi ha vides en perill davant del genocidi a Gaza, hi ha molts companys i companyes de la nostra ciutat, entre els quals el nostre company Jordi Coronas, capità d'un vaixell amb 22 persones a bord, que té molt clar que, encara que li demanés el partit, no deixaria l'embarcació", ha dit emocionada.
"Ens sentim molt orgullosos i orgulloses de Jordi Corones perquè representa molt bé també a les persones compromeses d'aquesta ciutat", ha afegit.