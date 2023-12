Alamany (ERC) critica la "desesperació" dels comuns per entrar al govern de Collboni

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha criticat aquest dimarts la "desesperació dels comuns per voler entrar en un govern amb un candidat que van investir i a qui no van posar condicions", en referència a l'actual alcalde socialista, Jaume Collboni.

Ho ha dit en una roda de premsa després que la líder de BComú i exalcaldessa, Ada Colau, ha lamentat les negociacions entre el PSC i Junts, i ha afirmat que li consta que ERC vol entrar al govern, en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

"Coneix més ERC que nosaltres mateixos", ha respost Alamany preguntada per aquestes declaracions de Colau, i ha afirmat que si l'exalcaldessa té dubtes sobre el PSC no li hauria d'haver donat els seus vots per investir-lo alcalde.

Quant a les negociacions a l'Ajuntament, ha afirmat que "no hi ha cap novetat", i que els republicans continuaran parlant dels reptes de la ciutat.

Per això, ha explicat que en el ple d'aquest divendres presentaran una proposició perquè es redacti una ordenança per regular els pisos turístics, preguntaran al govern sobre les dades de l'informe dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i sobre les previsions per posar en marxa els tràmits per confeccionar el Pla d'Acció Municipal (PAM).