Alamany (ERC) crida a Junts a sumar-se a la negociació del nou finançament autonòmic

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC en l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha cridat a Junts a sumar-se a la negociació del nou finançament autonòmic després de l'acord entre el Govern i ERC anunciat dijous passat.
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions a la premsa durant la celebració dels Tres Tombs, en les quals ha dit que els missatges en xarxes socials "aporten zero recursos" a la ciutadania i que l'acord és un avanç respecte a l'actual sistema de finançament.
Ha explicat que els prop de 4.700 milions d'euros que rebria la Generalitat més que en l'actualitat els ha de "notar la ciutadania" i que treballaran perquè arribin a les seves butxaques.
D'altra banda, ha subratllat la necessitat que els joves de Barcelona puguin quedar-se a la ciutat i ha recordat que l'últim Baròmetre Municipal de l'Ajuntament destacava com a preocupació l'accés a l'habitatge.
Alamany també ha reclamat una resposta "clara i contundent" de l'Ajuntament davant de les morts de persones sense llar que hi ha hagut en les últimes setmanes a la ciutat, situació que ha qualificat de dramàtica.