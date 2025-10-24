Alamany diu que si Barcelona no rehabilita en habitatge ho faran "els fons d'inversió"

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha assenyalat aquest divendres que si el consistori no aposta per una política "molt ambiciosa de rehabilitació" en habitatge, ho faran els fons d'inversió per, segons ella, llogar o vendre l'actiu a expats.
En una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press ha assegurat que ERC ha inclòs en la proposta per als pressupostos de la ciutat del 2026 una partida per a la rehabilitació i una partida més per al tempteig i retracte, a més de duplicar el recàrrec turístic fins al 2029 i crear el fons de retorn turístic.
Preguntada per si tem que ERC sigui percebuda com el soci oficial de Collboni, ha expressat que això li "és igual", que ERC sap llegir la ciutat millor que cap altre partit a Barcelona i ha remarcat que els republicans han mogut el PSC de les seves posicions immobilistes, textualment.