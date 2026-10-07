Alamany (ERC) assenyala que els barcelonins veuen Collboni "a remolc dels problemes de la ciutat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidata a l'alcaldia, Elisenda Alamany, ha assenyalat que els barcelonins veuen l'alcalde, Jaume Collboni, "a remolc dels problemes de la ciutat", segons els resultats de l'Enquesta de Serveis Municipals 2026.
Segons la líder republicana, hi ha molts veïns que "senten que la ciutat és un lloc cada vegada més hostil per viure-hi" a causa dels problemes per accedir a l'habitatge, la inseguretat i la gestió del turisme, ha afirmat en unes declaracions als mitjans aquest dimecres.
Així mateix, ha destacat que els principals reptes que assenyala la ciutadania són els que ERC ha posat al centre de les seves polítiques i ha assegurat que continuaran en aquesta línia perquè "Barcelona recuperi la seva identitat i sigui un lloc on els veïns no se sentin expulsats".