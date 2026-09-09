Alamany (ERC) aplaudeix la llei europea d'habitatge i avisa: "Cal continuar treballant amb fermesa"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i presidenta dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha aplaudit la nova llei europea d'habitatge presentada aquest dimecres i ha avisat: "Cal continuar treballant amb fermesa més enllà de les paraules".
En un comunicat aquest dimecres, ha reivindicat que "el que avui guia Europa siguin les lleis que ERC va impulsar des del Govern", com la regulació dels lloguers, dels lloguers de temporada i l'eliminació dels pisos turístics.
"Els que abans arrossegaven els peus avui aplaudeixen aquest sentit comú", ha apuntat Alamany, que ha alertat que la nova norma retalli el fons de cohesió, per la qual cosa cal continuar lluitant pel dret de l'habitatge arreu.