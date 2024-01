Alamany (ERC) afirma que "s'han intensificat" les converses amb Collboni per formar govern

Explica que han parlat del model de ciutat i diu que no sap com acabaran

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmat que "s'han intensificat" les converses amb l'executiu de Jaume Collboni (PSC) sobre la governabilitat de la ciutat.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres, al costat del portaveu, Jordi Castellana, i el portaveu adjunt, Jordi Coronas, dins la ronda de converses que l'alcalde està mantenint amb els grups que han mostrat la seva predisposició per abordar la governabilitat (Junts, BComú i ERC) i també els pressupostos per al 2024.

Així, Alamany ha reiterat que les converses amb el Govern municipal s'han accelerat, "de la mateixa manera que el govern parla amb Junts i BComú", i ha matisat que no sap com acabaran.

Ha explicat que en aquestes converses ERC està traslladant a l'alcalde el model de ciutat que defensen els republicans, basat en un govern amb polítiques progressistes, en el qual Barcelona exerceixi de capital de Catalunya, i que sigui "una ciutat oberta i dinàmica".

"No són negociacions. És un alcalde que demana a una presidenta del grup municipal fer més freqüents unes converses", ha insistit Alamany, que diu que és aviat per parlar sobre un pacte de govern.

En referència a aquestes converses, ha afirmat que "possiblement" ERC no hi era present i ara sí que hi és, i ha dit textualment que la seva formació no renuncia a ser-ne protagonista.

LA REUNIÓ DE COLLBONI I COLAU

Segons ha explicat Alamany, Collboni es reunirà amb l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, aquest divendres a la tarda, després de la reunió que l'alcalde va posposar dijous, segons van informar els comuns a Europa Press.

BComú espera d'aquesta reunió un moviment de Collboni a favor d'un govern "d'esquerres, ampli i sòlid" (amb el PSC, BComú i ERC, que sumen una majoria de 24 regidors), va explicar la seva portaveu, Janet Sanz, aquesta mateixa setmana.

Mentrestant, Collboni també manté converses amb Junts: tots dos han negat avenços, tot i que asseguren que les negociacions es mantenen perquè, segons va apuntar el portaveu de Junts, Jordi Martí, "hi ha moltes coses a parlar", i va insistir que dependrà de Collboni en quina línia anirà la futura governabilitat de la ciutat.

COLLBONI INSISTEIX EN "L'ORIENTACIÓ PROGRESSISTA"

Amb tot, l'alcalde no concreta amb qui prefereix formar govern, reitera que manté converses amb els grups que han mostrat predisposició (Junts, BComú i ERC), i sosté que s'entén tant amb Colau com amb el líder de Junts, Xavier Trias.

L'horitzó que Collboni fixa per pactar i formar govern és abans de la primavera i assegura que serà un govern amb orientació progressista, i que amb els partits amb els quals està mantenint converses es poden garantir aquestes polítiques.

A més a més, respecte a la decisió de Colau de quedar-se a l'Ajuntament, Collboni considera que no obstaculitza un pacte d'esquerres, mentre que BComú afirma que el lideratge de l'exalcaldessa "hauria de facilitar aquest govern progressista", va apuntar Sanz.