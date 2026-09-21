Alamany (ERC) acusa Collboni d'improvisar amb els supermercats públics: "No ho tenia previst"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'improvisar amb els supermercats públics que va plantejar durant la seva visita a Nova York: "Ni ho tenia previst, ni ho havia anunciat, ni hi ha cap projecte".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha sostingut que l'anunci de l'alcalde és una "mesura totalment improvisada, clar exemple del mandat actual", i l'ha instat a preocupar-se pel comerç local.
"Més preocupar-se pels mercats municipals i els comerços de proximitat, que ho estan passant molt malament, i menys anuncis des de Nova York", ha assenyalat Alamany.