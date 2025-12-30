Alamany celebra la pujada d'ERC en el baròmetre municipal davant de la "migdiada" de la resta d'oposició

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha celebrat la pujada dels republicans en l'últim baròmetre municipal, en el qual superen a BComú com a segona força amb un 7,8% d'intenció de vot, davant de l'actitud passiva del govern i la "migdiada" de la resta de partits de l'oposició.
"Estem contents que cada vegada més barcelonins creguin en nosaltres per recuperar la nostra Barcelona", ha assenyalat Alamany en declaracions als mitjans, en les quals també ha alertat que encara hi ha diversos problemes que es mantenen a la ciutat i que ha atribuït a la inacció del govern de l'alcalde, Jaume Collboni.
En concret, ha lamentat l'actitud de 'anar fent' de l'executiu socialista sense pràcticament "iniciatives, ambicions ni projectes" més enllà dels quals els propis republicans han anat situant com a emergències per a la ciutat com a capital de Catalunya, en les seves paraules.