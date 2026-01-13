Alamany celebra l'acord Govern-ERC-Comuns per apujar la taxa turística

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha celebrat l'acord assolit entre el Govern, els Comuns i el seu partit per apujar la taxa turística i així "revertir" l'impacte del turisme.
Ha sostingut que el pacte és, especialment, una "gran notícia per a Barcelona" ja que permetrà a la ciutat combatre l'impacte que té aquest fenomen en la despersonalització i pèrdua d'identitat de la ciutat, en unes declaracions als mitjans de comunicació.
"Com més paguin els turistes, menys pagaran els barcelonins", ha defensat Alamany, que ha recordat que gràcies a l'acord el govern de la capital catalana podrà complir l'acord signat amb els republicans per doblar la taxa fins al 2029.