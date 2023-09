Ajuntament de Barcelona i BIST financen un projecte per donar suport a investigadores en ciència

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per finançar el seu projecte 'Dones líders en ciència i tecnologia', que pretén donar suport a investigadores post-doctorals i juniors group leaders, i capacitar nens i joves en ciència i tecnologia.

Aquest projecte, que compta amb una aportació de 200.000 euros, té l'objectiu d'assolir l'equitat de gènere en posicions de lideratge en ciència i reforçar "la capitalitat cultural i científica de Barcelona", ha informat aquest diumenge l'Ajuntament en un comunicat.

Amb aquest acord, el consistori aportarà finançament i suport a programes com 'To the Mothers of Science', que pretén ajudar econòmicament i amb coaching professional científiques mares perquè progressin en la seva carrera investigadora.

El tinent d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, ha afirmat que amb aquest conveni l'Ajuntament continua treballant perquè la presència de dones en els àmbits de lideratge de ciència i recerca "assoleixi la normalitat que hauria de tenir".

L'estudi de la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea 'She Figures 2021: gender in research and innovation: statistics and indicators' mostra que la meitat de les persones que obtenen un doctorat són dones, les quals representen el 24% dels caps d'institucions acadèmiques, i en disciplines com la ciència i la tecnologia la proporció de dones disminueix.

CENTRES EDUCATIUS

L'acord signat també aportarà ajuda al programa 'BIST Ignite' per promoure recerca multidisciplinària i "contribuir a la consolidació de la comunitat de cooperació científica" a través de la promoció de dos projectes científics coliderats per dones: 'Terafox' i 'Explode-TNBC. Explode-TNBC'.

També es donarà suport a l'aproximació de les investigadores als instituts d'educació secundària i es promourà la vinculació de les estudiants de segon i tercer d'ESO amb la recerca a través del programa iScientist, entre d'altres.