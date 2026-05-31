Agro.- El XII 'Tast a la Rambla' de Barcelona rep 400.000 visites i ven 152.000 degustacions

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
La XII fira gastronòmica 'Tast a la Rambla' de Barcelona ha acabat aquest diumenge després de rebre unes 400.000 visites i vendre 152.320 degustacions durant 4 dies a la plaça Catalunya, ja que La Rambla segueix en obres de remodelació.
Hi han participat 30 restaurants i 6 pastisseries, i la tapa més venuda ha estat l'hamburguesa de Dani García (restaurant Leña), informen en un comunicat Amics de la Rambla i Grup GSR, els organitzadors.
El director del festival i de Grup GSR, Jordi Parra, ha dit que les xifres proven que "la cuina de Barcelona no és només una cuina exitosa, sinó també una cuina de 10", i el president d'Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, ha recordat que la fira tornarà a La Rambla l'any 2027.