Agro.- Gerard Bellver s'inspira en Carvalho en el menú literari inaugural de la FIL

GUADALAJARA (MÈXIC), 30 (EUROPA PRESS)
El cuiner barceloní Gerard Bellver s'ha inspirat en el detectiu Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán en el menú del dinar inaugural de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), en la qual Barcelona és la convidada d'honor.
En declaracions als mitjans, Bellver ha explicat que ha volgut fer un "menú literari", i que ha estat fàcil perquè a l'obra de Montalbán existeixen moltes referències a la cuina i ha elaborat tres plats de la cuina catalana, dels quals l'escriptor parlava a les seves obres i que funcionava per 700 comensals.
El menú ha estat compost per una esqueixada de bacallà fumat, un dels peixos favorits de Montalbán; un suquet, plat mariner de la costa catalana; un fricandó de bolets, i un trencadís de formatge fresc i mel d'atzavara com a postres.
El xef, que va residir durant 28 anys a Mèxic, ha afirmat que va viatjar el setembre a Guadalajara per preparar el menú i practicar-ho a petita escala amb els cuiners de l'hotel, sobretot amb els sofregits.
Bellver, propietari del restaurant Jiribilla de Barcelona, és el responsable dels menús del Festival Gastronòmic durant els nou dies de la FIL en el restaurant Els Vitralls de l'hotel Barceló de Guadalajara.
Els comensals han estat obsequiats en acabar l'esmorzar amb un briox en forma de panot --la típica rajola dels carrers de Barcelona--, farcit de xocolata, elaborat per Ton Cortés, de Suca'l de Barcelona, que va guanyar el premi al millor panettone del món el 2024.