Agricultors pacten aixecar el tall de Pontós però no Puigcerdà (Girona) ni Tàrrega (Lleida)

GIRONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

Agricultors convocats per Revolta Pagesa en els talls de carreteres han votat en assemblea aquest dijous a la nit aixecar el tall de l'AP-7 al seu pas per Pontós (Girona), però les agrupacions de Puigcerdà (Girona) i Tàrrega (Lleida) han decidit mantenir-los, informa l'organització en un comunicat.

Els primers han avalat les cinc mesures plantejades pel Govern en la reunió amb representants del sector aquest dijous, però a Puigcerdà continuen reclamant "avenços immediats" en matèria de fauna salvatge, i els de Tàrrega han expressat la seva disconformitat.

Sis representants de Revolta Pagesa s'han reunit aquest dijous amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i han assegurat que traslladarien les propostes de la Generalitat als concentrats, que han dit que donarien per finalitzades les protestes abans de mitjanit.

Segons el comunicat, a Basella (Lleida) han reobert el tràfic i "es reorganitzen" per fer nous talls aquest divendres i durant el cap de setmana; el d'Alfarràs (Lleida) es manté; els d'Artesa de Segre i el Túnel del Cadí (Lleida) acorden noves protestes i els de Ponts (Lleida) preveuen tallar els accessos a Andorra.

MESURES

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha anunciat la reorganització de l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) --la plataforma Revolta Pagesa exigia el cessament del seu cap, Jordi Molist-- i plantejar el canvi de nom de la Conselleria.

Sobre les 21 hores, romanen tallades la via A-2 al seu pas per Soses i Tàrrega; la C-14 també per Tàrrega; l'AP-2 per Aitona; la N-260 pel Pont de Suert (Lleida); la N-152 per Puigcerdà; i l'N-II també a Pontós (Girona).