Afectacions en la mobilitat per l'encesa dels llums de Nadal a Barcelona el 28 de novembre

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'acte central de l'encesa dels llums de Nadal de Barcelona prevista per al dijous 28 de novembre al passeig de Gràcia comportarà afectacions en la mobilitat al centre de la capital catalana tant el mateix dia de l'esdeveniment com els dies anteriors per poder fer el muntatge de la infraestructura.

Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat, l'acte es farà a les 18.00 hores del 28 de novembre al passeig de Gràcia en el tram entre la Gran Via i la ronda Sant Pere.

Les afectacions en la mobilitat començaran aquest diumenge, 24 de novembre, a les 16.00 hores, quan quedarà tancada la circulació en la calçada central del passeig de Gràcia entre la Gran Via i la ronda Sant Pere, fins al divendres 29 de novembre a les 9.00 hores.

CARRILS LATERALS I ESTACIONAMENTS

Els carrils laterals del passeig de Gràcia es tancaran al trànsit el mateix dia de l'espectacle, entre les 15.00 i les 20.00 hores del dijous 28 de novembre, i es preveu que aquest dia també es tanqui la Gran Via cap a les 17.00 a l'altura de passeig de Gràcia fins que acabi l'acte.

Respecte a l'aparcament, la restricció començarà aquest dissabte a les 19.00 hores en el carril central de passeig de Gràcia i per a motos a la vorera, i es mantindrà fins al divendres 29 de novembre a les 9.00 hores.