Afectacions a la mobilitat a Barcelona per la celebració de la Champions del Barça Femení

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
La celebració del títol de la Lliga de Campiones Femenina guanyat pel Barça Femení provocarà afectacions a la mobilitat aquest diumenge a la tarda a l'entorn de l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on s'organitzarà la celebració a partir de les 19 hores.
Segons informa el consistori en un comunicat, la circulació en l'avinguda Reina Maria Cristina s'ha tallat des de les 6 del matí d'aquest diumenge per facilitar els treballs de muntatge de l'escenari a l'avinguda de Rius i Taulet, a l'altura de la plaça Univers, orientat a la plaça d'Espanya.
Sobre les 18.50 hores d'aquest diumenge s'aïllarà la circulació de l'avinguda de Rius i Taulet entre el carrer de Mèxic i el carrer de la Guàrdia Urbana per facilitar la maniobra dels vehicles.
A més, està prohibit estacionar vehicles en l'avinguda de la Reina Maria Cristina en ambdues calçades des de les 8 hores d'aquest dissabte fins a les 24 hores del diumenge.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha planificat un dispositiu de seguretat i regulació del tràfic amb l'objectiu de garantir la mobilitat i el correcte desenvolupament de la celebració.