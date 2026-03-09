Afectacions en les línies T4, T5 i T6 del tramvia de Barcelona aquest diumenge per la Zurich Marató

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La celebració de la Zurich Marató de Barcelona aquest diumenge afectarà el servei de les línies T4, T5 i T6 del tramvia durant el pas de la prova pel seu recorregut, informa Tram en un comunicat aquest dilluns.
A partir de les 7.30 hores no hi haurà servei entre les parades Glòries i Ciutadella | Vila Olímpica de les línies T5 i T6 i tampoc n'hi haurà en la totalitat de la T4, mentre que es preveu que a les 12.30 es restableixi el servei entre Glòries i Verdaguer de la T4 i íntegrament a les 15.15 hores.
Per la seva banda, les línies T5 i T6 es restabliran totalment a partir de les 16.00 hores i la resta de la xarxa tramviària (T1, T2 i T3) no es veurà afectada per l'esdeveniment.