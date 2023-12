Adjudiquen les obres a l'estació Ciutadella-Vila Olímpica del metro de Barcelona per 5,8 milions

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha adjudicat les obres d'adaptació de l'estació de l'L4 Ciutadella-Vila Olímpica del metro de Barcelona per un pressupost de 5,8 milions d'euros.

Començaran aquest hivern, tenen un període d'execució de 19 mesos i comptaran amb recursos procedents dels fons europeus Next Generation, informa el departament en un comunicat.

La Generalitat instal·larà tres ascensors i construirà una passarel·la per sobre les vies per accedir-hi; ajustarà l'alçada de les andanes a la dels combois, i implementarà un itinerari per facilitar el recorregut de les persones amb discapacitat visual.