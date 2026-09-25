Ada Colau s'obre a tornar a la primera línia política si l'esquerra organitza un front ampli electoral per al 2027

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA/MADRID 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau s'ha obert a tornar a la política formant part d'un front ampli progressista per "evitar que governi el feixisme a Espanya", i ha reconegut que se li ha proposat fer el pas.
"Necessitem un front realment ampli, on siguem més que ara, que millori formes de funcionar i que sigui valent i il·lusionant", ha assenyalat en un missatge compartit als mitjans de comunicació aquest divendres, ha avançat 'Público'
En concret, ha afirmat que si les converses entre partits aconsegueixen ser generoses i avançar cap a un front ampli real, se sentirà "responsable d'ajudar en el que pugui", si bé ha aclarit que en aquests moments no és candidata a res.
En una entrevista a RNE, ha insistit que avui dia no s'està postulant per liderar en les eleccions generals l'aliança dels partits del soci minoritari de l'executiu, tot i que sí es mostra favorable a ajudar una candidatura d'unitat.
"No soc candidata a res, no m'estic presentat a res (...) Jo no tinc cap intenció de liderar res ni de ser candidata a res", ha emfatitzat preguntada sobre si un augment de la seva presència pública podria obeir a la possibilitat que fos cap de cartell el 2027.
L'ESQUERRA S'HA D'ORGANITZAR
Amb tot, l'exregidora de la ciutat ha comentat que "evidentment" pensa que l'esquerra "s'ha d'organitzar" en les pròximes eleccions per "frenar l'avanç de l'extrema dreta". Un objectiu pel qual, segons ha relatat Colau, està disposada a ajudar però "sense cap intenció de liderar res ni de ser candidata a res".
Colau va emergir a les travesses electorals per a l'espai Sumar després d'afirmar en una altra entrevista que podria tornar a la política activa. Des d'aquell moment, ha augmentat la seva presència pública i també va anar a una protesta contra un desnonament a Barcelona.
Tot això en un context en el qual IU, Moviment Sumar, Comuns i Més Madrid no han revelat encara qui serà el seu candidat als comicis del 2027 i sense que hi hagi un perfil que s'hagi postulat públicament, tot i que aquestes quatre formacions van manifestar al febrer la intenció de concórrer-hi plegats.
SE LI VA PLANTAR LA POSSIBILITAT DE SER CANDIDATA FA MESOS
En el si de la coalició que agrupa el soci minoritari es reconeix de manera unànime que Colau és un referent i un actiu polític que contribueix a portar els seus missatges a l'opinió pública.
Fonts d'aquest espai han recalcat que se li va plantejar fa uns mesos la possibilitat de ser candidata a les generals i que ho va descartar, si bé altres veus rebaixen aquest contacte a un sondeig per part dels Comuns per veure si volia fer el salt a la política estatal.
No obstant això, hi ha un sector dins el soci minoritari que sí la veu obertament com una possible candidata i que la veuen en la política estatal, després de recalcar que és una figura potent amb un ampli coneixement públic.
No obstant això, altres dirigents perceben que Colau simplement vol col·laborar en la precampanya electoral i no hi veuen una voluntat real d'assumir el lideratge polític de l'espai. "Ja es va descartar", comenta un dirigent.