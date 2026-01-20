Ada Colau ha estat intervinguda satisfactòriament de la vesícula biliar al Sant Pau de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha estat intervinguda satisfactòriament de la vesícula biliar aquest dimarts a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on està ingressada i evoluciona "favorablement", segons ha pogut saber Europa Press.
El seu ingrés hospitalari ha impedit la seva assistència aquest dimarts a l'acte a l'Ateneu del Clot en el qual el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha anunciat que formarà tàndem en les primàries de BComú per triar alcaldable per a la capital catalana amb la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Carol Recio.
També es presentarà a aquestes primàries l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, amb el qual Pisarello s'ha obert a "treballar junts una vegada acabi el procés".