Ada Colau confirma que deixarà l'Ajuntament de Barcelona en el ple d'octubre

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldesa de Barcelona i líder dels Comuns a l'Ajuntament, Ada Colau, ha confirmat aquest dilluns que deixarà el consistori en el ple que se celebrarà el proper mes d'octubre, si bé ha assegurat que no deixarà la política.

Ho ha dit en una entrevista a Tv3 recollida per Europa Press després que el digital 'Crític' ho avancés aquest diumenge, i on ha indicat que després de les eleccions municipals va quedar-se a l'Ajuntament pensant que es produiria un "pacte d'esquerres" que finalment no s'ha materialitzat.

"La nostra sorpresa i decepció ha estat que el Partit Socialista i el senyor Collboni no han volgut realitzar aquest pacte d'esquerres durant tot aquest any", ha retret Colau, que ha acusat a l'alcalde de la capital catalana de protagonitzar un viratge a la dreta de la ciutat.