Colau confirma que deixarà l'Ajuntament a l'octubre però no abandona la política

Demana "energies noves" als Comuns i confirma que no optarà a la reelecció com a coordinadora

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns a l'Ajuntament, Ada Colau, ha confirmat aquest dilluns que deixarà el consistori en el ple que se celebrarà el pròxim mes d'octubre, si bé ha assegurat que no deixarà la política.

Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que el digital 'Crític' ho va avançar diumenge, i en la qual ha indicat que després de les eleccions municipals es va quedar a l'Ajuntament pensant que es produiria un "pacte d'esquerres" que finalment no s'ha materialitzat.

"La nostra sorpresa i decepció ha estat que el Partit Socialista i el senyor Collboni no han volgut fer aquest pacte d'esquerres durant tot aquest any", ha retret Colau, que ha acusat l'alcalde de la capital catalana de protagonitzar un viratge cap a la dreta de la ciutat.

Ha apuntat que, des que va començar el mandat, el PSC "no s'ha plantejat mai" que els Comuns entressin al Govern municipal i que, a parer seu, la gestió de Collboni al capdavant de l'Ajuntament els ha portat a l'oposició.

"Tots els senyals ens porten a situar-nos a l'oposició, en una posició exigent però constructiva, com sempre hem fet", ha indicat Colau, que si bé ha afirmat que els Comuns estan disposats a parlar de pressupostos, el seu gran esforç serà construir l'alternativa per al 2027, amb un projecte il·lusionant i de futur, textualment.

COMUNS

En preguntar-li per la seva continuïtat com a coordinadora dels Comuns, càrrec que ocupa amb Jéssica Albiach i Candela López, també ha confirmat que no continuarà en el càrrec després de l'assemblea que els Comuns celebraran a l'octubre.

"És bo que hi hagi recanvis, que hi hagi energies noves", ha sostingut Colau, que creu que no ha de continuar en el càrrec només per inèrcia, i també ha fet referència al desgast personal que ha denunciat que pateix des de fa 10 anys.

També ha emmarcat la seva sortida en la necessitat de reflexionar i parlar amb gent que pensa diferent en un context de "crisi de les esquerres" arreu del món, no només a Barcelona i Catalunya, segons ella.

COPA AMÈRICA

Respecte a la 37a Copa Amèrica, que se celebra a Barcelona entre agost i octubre, ha defensat que no es penedeix d'haver-la acceptat amb les seves condicions, que no veu respectades pel PSC: "No em penedeixo de les condicions que vam posar nosaltres. El que soc molt crítica és amb el que han arribat".

Ha relatat que durant la seva alcaldia van posar com a condició que no se superaria la inversió anual que l'Ajuntament fa per a la celebració del Mobile Wold Congress, que no es construirien noves infraestructures que hipotequessin la ciutat i que es procurés que l'esdeveniment tenia un retorn social, en les seves paraules.

"El que s'està fent al port, a la Barceloneta, ha anat molt més allà del que defensaria el sentit comú i l'esperit barceloní. Per tant, crec que s'està fent una mala gestió", ha opinat l'exalcaldessa, que ha afirmat que els Comuns en cap cas són partidaris que es repeteixi l'esdeveniment.

GIRA INTERNACIONAL

Colau ha resolt que en aquests moments pot ser més útil i pot ajudar més des de fora de les institucions, en les seves paraules, i ha indicat que aviat passarà per Mèxic, Nova York, França i Itàlia, on assegura que "hi ha interès en moltes de les polítiques" que s'han impulsat des de la seva alcaldia.

També ha descartat que se'n vagi a viure a Itàlia a fer classes en una universitat, i ha reclamat conformar una organització d'esquerres que vetlli pels drets democràtics d'aquest espai polític i "faci front" a l'atac a la democràcia que, a parer seu, s'està duent a terme.

"No n'hi ha prou amb un sistema general que cada dia genera més desigualtat, genera més malestar social, genera més antipolítica", ha opinat.