ACM i FMC demanen a Mascort claredat i que "no centrifugui" responsabilitats als ens locals"

"La regulació de les piscines privades com a refugi climàtic no és una regulació que hàgim proposat"



BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han reclamat al conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, claredat sobre el decret del Govern per obrir al públic piscines considerades com a refugis climàtics i "que no centrifugui les responsabilitats als ens locals".

"I que, en casos de necessitat en aquells municipis que no disposin de piscines públiques, se'ns acompanyi en la investigació de solucions viables", han afegit aquest dissabte en un comunicat conjunt.

Estant a prop l'estiu, acusen al Govern de poca claredat sobre les mesures a prendre davant de la sequera i li retreuen la seva actitud amb l'administració local: "Ens trasllada la responsabilitat als municipis".

També es refereixen a les declaracions de Mascort d'aquest mateix dissabte, quan ha declarat a Rac1 que el decret es va pactar amb les pròpies ACM i FMC.

PISCINES PÚBLIQUES I PRIVADES

"Les entitats municipalistes vàrem treballar un document tècnic centrat en les sancions que la Generalitat aplica als municipis. La regulació de les piscines privades com a refugi climàtic no és una regulació que hàgim proposat nosaltres", han replicat.

Ambdues entitats afegit que el treball d'ambdues "ha estat dirigit a què les piscines públiques poguessin ser considerades refugis climàtics".

Aquest mateix dissabte, Mascort ha aclarit que no es podran habilitar piscines privades de particulars com a refugis climàtics aquest estiu.