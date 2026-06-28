AC aparta al candidat a l'alcaldia de Figueres (Girona) per una situació personal "incompatible"

GIRONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Govern d'Aliança Catalana (AC) ha acordat aquest diumenge retirar la confiança al candidat a l'alcaldia de Figueres (Girona), Arnau Liesa, després de conèixer una situació personal que "no va ser posada en coneixement del partit i que és incompatible amb els principis fundacionals" del projecte.
La formació ha explicat en un comunicat que li han iniciat un procediment disciplinari intern per expulsar-lo, però que ell mateix ha optat per desvincular-se "voluntàriament" del partit.
Per la seva banda, Liesa també ha publicat un comunicat a 'X' en el qual ha detallat que els fets van succeir fa uns mesos, quan exercia de professor i va conèixer a una alumna "major de 16 anys" amb qui va entaular una relació sentimental després de deixar la seva feina.
Ha afegit que la relació és pública i coneguda en el seu entorn personal i ha afirmat que "és, senzillament, una història d'amor".
Finalment, ha reconegut que el seu error va ser no explicar els fets a Aliança Catalana: "No vaig valorar prou que aquesta circumstància podia acabar afectant a la seva imatge pública".