91 mercats s'adapten a "nous" hàbits de compra amb un programa de la Diputació de Barcelona

L'objectiu també és fer-los més sostenibles

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

91 mercats municipals de 58 municipis de Barcelona s'adapten als "nous" hàbits de compra i sostenibilitat, amb el programa 'Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible', impulsat per la Diputació de Barcelona.

El projecte, finançat amb 2,5 milions d'euros, inclou accions com un sistema de control d'aforament, portes dobles per millorar l'aïllament tèrmic o sistemes de monitoratge de control de consums energètics, informa l'organisme provincial en un comunicat.

Entre les novetats figura la instal·lació d'armaris "multitemperatura" per a la recollida de comandes a espais públics de 23 mercats, amb l'objectiu de captar clients que per algun motiu no puguin comprar a les parades durant l'horari d'obertura.

Amb aquests noves instal·lacions els clients podran fer la comanda per telèfon, web o Whatsapp i rebran un codi QR per obrir el seu armariet a l'exterior del mercat, on el paradista haurà deixat preparada la comanda.

A més, amb l'objectiu de facilitar el repartiment de comandes, s'han lliurat a 11 mercats de 9 municipis tricicles elèctrics per fer l'enviament a domicili i s'han creat plataformes de venda en línia per a sis mercats que no en tenien.

SOSTENIBILITAT

En matèria de sostenibilitat, s'ha desplegat la instal·lació de sistemes de monitoratge de control de consums energètics a 10 mercats, a partir de la col·locació de terminals remotes als quadres elèctrics que recolliran dades del consum de cada mercat en tot moment.

D'altra banda, s'implementaran tecnologies de control d'aforament a 8 mercats que permetran analitzar els patrons d'afluència dels clients, mitjançant càmeres i pantalles informatives en els accessos.