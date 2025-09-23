Un 90% dels comerciants de la Boqueria recolza en assemblea la reforma del mercat

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria ha celebrat aquest dimarts una assemblea en la qual ha recolzat amb un 90% dels vots la reforma del mercat, segons han informat fonts coneixedores a Europa Press.
D'aquesta manera, l'organització dona suport a la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de reformar el mercat i destinar un pressupost inicial de 12 milions d'euros, amb previsió que estigui acabat el 2027.
Les actuacions previstes passen per refer la part central, incorporar més passadissos, canviar el sostre per un de fibrociment i transformar l'accés de la plaça Gardunya.