8M.- La taxa d'activitat femenina va arribar al 80% a Barcelona el 2025

La bretxa salarial a la ciutat es va situar en el 15,8%
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
La taxa d'activitat femenina va arribar al 80% en l'últim trimestre del 2025 a Barcelona, amb la taxa d'ocupació situant-se en un 73,5%, xifra similar a la de l'any anterior i que confirma una "tendència positiva" en els últims 20 anys, segons es desprèn d'una nova edició de l'estudi 'Les dones al mercat de treball', elaborat per l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.
Segons informa el consistori en un comunicat aquest diumenge la taxa d'atur femení es va incrementar en 2,5 punts respecte al 2024, situant-se en un 8,1%, inferior a la taxa d'atur femení a Catalunya (8,3%) i una xifra molt propera a l'atur masculí a la ciutat (8%), encara que l'atur de llarga durada afecta en major mesura a dones, sent el 59,5% de les persones treballadores afectades.
La cinquena tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacat que les polítiques públiques a favor de la incorporació de la dona treballadora al mercat laboral "estan donant els seus fruits", encara que apunta que queda molt camí per recórrer i per això considera imprescindible aprofitar el Dia Internacional de la Dona per donar visibilitat a les dones treballadores.
ESTABILITAT I SALARIS
Durant l'any 2025 la contractació indefinida de dones es va situar en 166.053 contractes representant un 41,2% de la contractació femenina total, un percentaje similar al de l'any 2024 (41,3%), encara que supera en 23,8 punts el registre de 2021.
Les dones són les que concentren més contractes a temps parcial (15,2%), triplicant el pes d'aquest tipus de jornada respecte als homes (5,6%).
Respecte a la bretxa salarial a Barcelona aquesta se situa en el 15,8%, malgrat haver-se reduït en més de 9 punts en l'última decada amb la pujada del salari mínim.
La feminització d'alguns sectors és un dels elements que expliquen aquesta desigualtat: les dones ocupen un 18,4% dels llocs de treball en el sector de la construcció, mentre que representen el 83,4% de les posicions en el sector d'activitats de la llar.
BARCELONA ACTIVA
En aquest sentit, Barcelona Activa impulsa un conjunt d'actuacions per reforçar el paper de les dones en l'àmbit laboral i empresarial i els serveis d'Ocupació de Barcelona Activa han atès a 34.695 persones en 2025, de les quals un 59% dones, que han rebut suport, orientació i acompanyament en la recerca d'ocupació.
Així, s'han desplegat propostes com les subvencions Crea Feina, amb un 51,5% de les ajudes atorgades a dones per incentivar la seva inserció laboral i l'atenció a 2.741 dones a través dels punts de defensa de drets laborals.