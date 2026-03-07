La plantilla femenina de TMB creix un 34% en una dècada i passa de 1.502 a 2.012 treballadores

Lorena Sopêna - Europa Press
L'empresa de transports realitzarà diferents iniciatives amb motiu del 8M
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
La presència de dones en la plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha augmentat un 34% en l'última dècada, passant de 1.502 a 2.012 treballadores, la presència de les quals és del 22,2% en el total de la plantilla, segons ha informat a través d'un comunicat aquest dissabte.
L'increment ha estat especialment notable a l'àrea d'autobusos, on el nombre de dones gairebé s'ha duplicat en deu anys en passar de 311 en 2015 a 585 en 2025, la qual cosa suposa un augment del 88% en un àmbit on la presència femenina era històricament menor.
En el Metro el creixement ha estat inferior i el número de treballadores ha passat de 1.175 en 2015 a 1.408 en 2025, la qual cosa suposa un increment del 20% en una plantilla que continua sent majoritàriament masculina.
En termes de proporció, les dones representen prop del 35% del personal del Metro amb 1.408 treballadores respecte als 2.631 homes, mentre que en autobusos la seva presència es sobre el 12% amb 585 dones respecte als 4.336 homes.
ACTES DE TMB PEL 8M
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l'empresa ha instal·lat un mural de l'artista Valerie Blanchard en el passadís d'enllaç entre les línies 1 i 3 de l'estació d'Espanya del Metro de Barcelona amb la frase 'Per un món en el qual siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures' de Rosa Luxemburg.
Les accions també inclouen una instal·lació sonora i visual interactiva en el passadís d'enllaç de l'estació de Passeig de Gràcia amb llums i melodies basades en veus de dones artistes, així com el manteniment del punt lila en l'estació de Marina de la línia 1 per informar i sensibilitzar sobre la violència masclista.