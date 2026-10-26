Publicat 26/10/2026 13:08

800 persones passen per l'espai de la Diputació de Barcelona en el Saló de l'Ocupació 2026

Estand de la Diputació de Barcelona en el Saló de l'Ocupació 2026
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'estand de la Diputació de Barcelona en el Saló de l'Ocupació 2026 ha rebut unes 800 persones el dimecres i dijous passat per oferir-los atenció personalitzada i orientació laboral, a més de participar en xerrades organitzades per la institució.

En un comunicat aquest dilluns, la Diputació ha concretat que uns 550 visitants han demanat els recursos d'atenció i orientació laboral i que, en general, les 800 persones impliquen un 17,8% més de visites que en l'edició anterior.

Ha afegit que la corporació participa per promocionar tots els programes de suport dirigits a les persones de la província de Barcelona que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral.

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