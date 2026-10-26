800 persones passen per l'espai de la Diputació de Barcelona en el Saló de l'Ocupació 2026

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'estand de la Diputació de Barcelona en el Saló de l'Ocupació 2026 ha rebut unes 800 persones el dimecres i dijous passat per oferir-los atenció personalitzada i orientació laboral, a més de participar en xerrades organitzades per la institució.
En un comunicat aquest dilluns, la Diputació ha concretat que uns 550 visitants han demanat els recursos d'atenció i orientació laboral i que, en general, les 800 persones impliquen un 17,8% més de visites que en l'edició anterior.
Ha afegit que la corporació participa per promocionar tots els programes de suport dirigits a les persones de la província de Barcelona que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral.