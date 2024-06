El nombre de persones centenàries arriba al màxim històric



En el 78% dels domicilis de Barcelona no viu cap menor i el 31,8% són unipersonals, segons les xifres publicades per l'Ajuntament arran de la lectura del Padró Municipal d'Habitants.

Les 1.702.814 persones empadronades a la ciutat a 1 de gener del 2024 viuen en 676.130 domicilis, dels quals en un 31,8% viu una persona, en un 28% dos, en un 30% tres o més persones, i en un 8% cinc o més persones empadronades.

MÉS DONES SOLES

Un fet recurrent en els últims anys és que el nombre de dones que viuen soles és més elevat als domicilis unipersonals (60,8%) que el dels homes que viuen sols (39,2%).

Destaca l'augment de les llars amb persones estrangeres, i s'iguala la proporció entre domicilis mixtos (13,30%) i domicilis amb tots els membres estrangers (13,29%).

I també es distingeix més presència de dones als domicilis respecte dels homes, ja que en un 25,3% dels domicilis no viu cap home mentre que aquells en els quals no hi ha cap dona són el 15,7% del total.

1.007 PERSONES CENTENÀRIES

Entre les dades de l'informe, també destaca que s'arriba al màxim de persones centenàries des que hi ha registres amb 1.007 persones, un 10,4% més que l'any passat, i s'accentua el protagonisme femení en aquest col·lectiu, amb el 83,7% de dones.

Els barris que concentren més persones centenàries en termes absoluts són la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Gervasi-Galvany, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Sagrada Família, Sarrià i la Vila de Gràcia.

També s'han obtingut els noms més populars per als nadons el 2023 que són, per a nenes: Olívia, Sofia, Júlia, Lucía, Martina, Emma, Gala, Ona, Mia i Chloe, i per a nens: Mateo, Liam, Lucas, Leo, Pol, Martí, Max, Bruno, Marc i Biel; els mateixos que en els últims cinc anys tot i que amb lleugeres variacions d'ordre.