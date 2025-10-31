75.000 alumnes participaran aquest curs en el programa 'Anem al Teatre' de la Diputació de Barcelona

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El programa 'Anem al Teatre' de la Diputació de Barcelona acollirà 75.000 alumnes de les 9 comarques barcelonines que participen en la iniciativa al llarg del curs 2025-2026.
En un comunicat aquest divendres, la Diputació explica que el programa ofereix en horari escolar espectacles d'arts escèniques i musicals als alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
Des d'ara i fins al 28 de maig es programaran fins a 370 funcions i hi haurà 38 espectacles de teatre, música, dansa, circ i marionetes.