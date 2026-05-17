El 71 'Girona, Temps de Flors' acaba superant els 400.000 visitants

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
L'edició 71 de la mostra floral 'Girona, Temps de Flors' ha acabat aquest diumenge superant els 400.000 visitants (enfront dels gairebé 394.000 de l'any passat), que sobretot hi han anat els caps de setmana, dilluns i dijous.
Del 9 al 17 de maig han pogut visitar 113 espais i 141 projectes, que entre setmana han tingut xifres desiguals de visites per les condicions meteorològiques, informa l'Ajuntament en un comunicat.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha dit que estan satisfets per l'assistència i també per un "alt nivell artístic i creatiu".
Ha destacat que "Girona torna a demostrar la seva capacitat d'organitzar grans esdeveniments amb identitat pròpia" amb la implicació de veïns, entitats, serveis municipals, cossos de seguretat, voluntaris i sectors econòmics de la ciutat.