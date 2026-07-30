Un 70% dels emprenedors pateix estrès o ansietat pel seu negoci, segons la Diputació de Barcelona

DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Un 70% de les persones que han engegat un negoci han patit estrès o ansietat relacionat amb la seva activitat empresarial i més del 40% n'ha patit sovint o molt sovint, indica l'informe de la Diputació de Barcelona 'La salut emocional de les persones emprenedores'.
L'estudi, a partir de 1.124 entrevistes a 27 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la Diputació, afirma que emprendre és un desafiament econòmic però també emocional, informa aquest dijous en un comunicat.
La incertesa econòmica és la principal causa d'estrès i ansietat (61%), seguida per l'excés de responsabilitats i càrrega de treball (23,2%) i les dificultats administratives (22,6%).
Un 30,4% dels emprenedors afirmen haver demanat algun tipus d'ajut pel seu malestar, per la qual cosa gairebé un 70% no han buscat assessorament extern, i la Diputació conclou que el marge de millora en aquest àmbit és molt ampli.
L'estudi forma part de la 12a edició de l'estudi de seguiment a empreses creades amb suport dels CLSE entre 2022 i 2025, que afirma que més de la meitat de les empreses creades a través d'aquest mecanisme continuen actives 3 anys després.