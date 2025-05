670.000 persones celebren la Lliga del Barça en una rua pels carrers de Barcelona

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

Unes 670.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit als carrers de Barcelona aquest divendres per celebrar la consecució del títol de la Lliga, així com la Copa del Rei i la Supercopa, per part del FC Barcelona, en una rua que ha organitzat l'equip pels carrers de la ciutat, han informat fonts municipals a Europa Press.

El punt de partida ha estat l'avinguda Aristides Maillol, a l'accés 13 del Spotify Camp Nou, a les 18.00 hores, i ha finalitzat en l'Arc de Triomf, on ha tingut lloc el de festa cap a les 21.30 hores.

Els autobusos que han portat al primer equip del Barça han passat per la Travessera dels Corts i els carrers Numància, Berlín i París i han baixat pel carrer Balmes fins al carrer Pelai, on han seguit per plaça Catalunya i plaça Urquinaona, abans de passar pel carrer Trafalgar i el passeig de Sant Joan, just abans d'arribar a l'Arc de Triomf.

Al llarg del recorregut hi ha hagut fins a tres punts d'animació, situats al carrer Berlín amb Josep Tarradellas, a plaça Catalunya --a l'altura del carrer Pelai-- i a l'Arc de Triomf.

El Barça va confirmar el campionat de lliga el dijous després de guanyar en el RCDE Stadium a l'Espanyol, en una trobada que va acabar 0-2 amb gols de Lamine Yamal i Fermín, i que va garntir matemàticament i amb 2 jornades pendents de jugar-se el títol per a l'equip que entrena Hansi Flick.