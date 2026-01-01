640 persones utilitzen els busos gratuïts habilitats a Lleida per a la nit de Cap d'Any

LLEIDA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Un total de 640 persones han utilitzat els busos gratuïts habilitats per la Paeria de Lleida per a la nit de Cap d'Any en el marc de la campanya '1000 ulls contra els violències masclistes'.
Segons explica el consistori en un comunicat aquest dijous, hi havia tres línies habilitades per a aquest servei: la L6 entre Bordeta, Cappont i Nastasi; la L7 entre Mangraners i Secà i l'Especial Ronda - La Llotja, que s'incorporava com a novetat aquest any.
Durant la nit no s'han registrat incidents destacables i la Guàrdia Urbana no ha fet intervencions per agressions masclistes o lgtbifòbiques, encara que sí ha detingut a una persona per violentar i sostreure objectes en dos vehicles i ha identificat a quatre persones implicades en un delicte lleu de lesions.
La tinent d'alcalde i regidora de seguretat, mobilitat i civisme, Cristina Morón, ha destacat que ha estat una nit tranquil·la, sense incidents greus, i ha agraït el treball dels equips de professionals implicats, a més de subratllar que el servei gratuït de bus "ajuda a garantir que tothom pugui gaudir d'una nit especial com la de Cap d'Any amb seguretat".
Per la seva banda, la tinent d'alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha mostrat la seva satisfacció per la implicació dels professionals contra les violències masclistes, en un dispositiu en el qual han participat més de 50 professionals: una coordinadora, una psicòloga, 6 agents en els Punts Lila/Rainbow, 3 agents informadors en els autobusos i 42 agents de policia local.