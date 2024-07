El 60% de la població catalana està d'acord amb la immigració, segons un sondeig de l'ICPS

Indica una "visió molt més tolerant" en comparació amb fa 30 anys



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El 60% de la població catalana està d'acord amb la immigració, segons el sondeig anual 2023 de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) que indica una "visió molt més tolerant" sobre aquest fenomen en relació amb fa 30 anys.

L'ICPS (consorci de la Diputació de Barcelona i la UAB) recull les conclusions del sondeig en el nou quadern 'La immigració a Catalunya: un debat construït?', en què els indicadors mostren "un increment consistent de les respostes favorables", informa la Diputació en un comunicat.

Els resultats del sondeig es produeixen en un moment en què el nombre d'estrangers residents a Catalunya sobrepassa el milió, mentre que a principis dels anys 90 se situava en unes 100.000 persones.

Mentre un 60% es mostra favorable a la immigració, un 22% hi està en desacord, i el grau d'acord coincideix amb el que es va registrar durant els primers 7 anys de segle (el 2003 va arribar al 60,3%).

LIMITAR L'ENTRADA D'IMMIGRANTS

També varia l'opinió sobre la necessitat de limitar l'entrada d'immigrants respecte a fa 30 anys: Si aleshores la majoria creia que s'havia de fer (65%), ara existeix un lleuger avantatge de població en desacord amb limitar l'entrada d'immigrants (51%) i un 44% que ho defensa.

Pràcticament totes les persones enquestades no consideren greu tenir un veí immigrant (96%) i la majoria tampoc no creu que sigui greu edificar una mesquita prop de casa seva (73%).

S'observa un increment amb els anys de les persones en desacord amb la justificació de les accions violentes contra els immigrants, tot i que encara es manté un percentatge de persones que diuen estar-hi d'acord: 12%, cinc punts menys que fa 30 anys.

També hi ha hagut un canvi en la percepció del rebuig a la immigració: si el 1992 el 55% indicaven que el motiu era laboral, ara només el 17% dona aquesta resposta; no obstant això, el 35% addueixen motius eminentment culturals, i creixen els qui assenyalen les diferències religioses, que passen del 3 al 10%.

DONES JOVES, MÉS FAVORABLES

Les dones joves són les persones que mostren opinions més favorables respecte a la immigració i els homes de més de 64 anys i dones de més de 49 els menys favorables, amb estudis secundaris o inferiors, situats al centredreta o a la dreta, votants del PP, Vox o Cs.

Els més favorables solen ser dones menors de 50 anys amb estudis superiors, que se situen a l'esquerra i al centreesquerra, recorden haver votat els Comuns o la CUP i que pertanyen a la classe serveis (directius i professionals).

"UN DEBAT CONSTRUÏT"

Pel director de l'ICPS, Oriol Bartomeus, les conclusions del sondeig evidencien que el debat sobre la immigració "és possiblement un debat construït, que respon més als interessos polítics d'algunes formacions que a una opinió real dels electors catalans".

Per això ha avisat que "hi ha un perill que aquest debat construït acabi sent un debat real, i que els interessos d'alguns dels actors polítics acabin influint en l'opinió generalitzada de la població".