Un 60% dels ajuts de serveis socials de Barcelona estan relacionats amb l'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'Ajuntament xifra en 3.307 els usuaris d'allotjaments d'urgència i avisa de "cronificació"
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Raquel Gil, ha explicat que el 60% dels ajuts prescrits pels centres de serveis socials de la ciutat estan relacionats amb l'àmbit de l'habitatge, la qual cosa representa 9,3 milions d'euros de 15,7.
Ho ha dit en una compareixença sol·licitada per BComú en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'aquest dimarts, en la qual ha afirmat que "clarament, l'habitatge és avui el principal factor de vulnerabilitat" que atén serveis socials.
Gil també ha assenyalat que, segons les xifres d'abril d'aquest any, el servei d'allotjament temporal urgent (ATU) allotja 3.307 persones, corresponents a 1.100 unitats de convivència, un 87% de les quals famílies amb menors al seu càrrec.
CRONIFICACIÓ
La tinent d'alcalde ha alertat de la "cronificació de moltes situacions residencials", ja que més del 76% dels casos d'allotjament són superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència.
Segons Gil, aquesta situació reflecteix les dificultats existents per accedir a alternatives residencials i "tensiona la funció original d'urgència" d'aquest recurs, obligant els equips de serveis socials a sostenir els processos d'acompanyament.
"En definitiva, la crisi habitacional està traslladant als serveis socials una part molt important de la pressió derivada de l'absència d'habitatge assequible i d'aquesta dificultat d'accés a recursos residencials", ha constatat l'edil.
Així mateix, ha assegurat que el consistori està "garantint la resposta" malgrat aquest context de més complexitat i càrrega tant tècnica com administrativa, i ha reivindicat la necessitat de continuar enfortint els recursos municipals.