El 55% d'estacions del Metro a Barcelona disposa de pantalles digitals d'informació a l'usuari

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) continua amb el desplegament de les noves pantalles d'informació als usuaris, que va començar en el mes de juliol i ja ha completat la instal·lació de dispositius en un 55% del total d'estacions de la xarxa de Metro on està prevista la seva implantació.

En total, són 71 les estacions que disposen d'aquestes noves pantalles, d'un total de 128 de les línies convencionals de la xarxa, informa TMB en un comunicat aquest divendres.

Les línies més avançades són la L1, L2, L4 i L5, que superen entre el 50 i 60% d'estacions amb les noves pantalles, i el nombre oscil·la entre 5 i 12 dispositius, en funció de si té andana central, el nombre de vestíbuls, passadissos d'enllaç, entre altres.

Fins ara, s'han instal·lat 413 pantalles i s'aconseguiran les 413, amb una previsió d'acabar el desplegament durant l'estiu de 2025 i un pressupost de 5,2 milions d'euros, que prové de fons europeus.

Els nous dispositius informen de l'hora i el temps que falta perquè arribin els pròxims trens, de les alteracions del servei, així com recomanacions i contingut corporatiu, i la previsió és que en el futur s'afegeixi informació sobre l'ocupació de diferents vagons del tren, la circulació de l'últim comboi i la finalització del servei, entre altres missatges.

PROVA PILOT A VERDAGUER

El passat 17 de desembre es va instal·lar la primera de les pantalles que aniran en els intercanviadors, i que es va realitzar en el vestíbul de l'estació de L4 de Verdaguer, amb uns dispositius més grans de 55'', en els quals apareixeran les dues línies de l'estació (L4 i L5) així com el temps d'espera per als propers trens en ambdues direccions.

Quant a les estacions de final de línia, Cornellà Centre de la L5 és la primera on s'han col·locat els dispositius nous en el vestíbul, amb pantalles que, a diferència de les altres, emeten una senyalització que només aplica als terminals de línia, on s'ha d'indicar al passatge per quina via es fa la sortida del següent tren.