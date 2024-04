La Feria de Abril de Catalunya comença divendres amb una ampliació de l'aforament

La FECAC també augmenta el nombre d'entitats al recinte



BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La 51a Feria de Abril de Catalunya se celebrarà des d'aquest divendres fins al 5 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona, i l'organització ha ampliat l'aforament del recinte un 24% respecte al 2024, i tindrà capacitat per a 31.000 assistents.

La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) ha recordat que l'any passat es va arribar a la xifra màxima de visitants i es va haver de "tancar les portes del recinte intermitentment durant dues nits", ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Han apuntat que aquest augment de l'aforament suposa un "esforç extraordinari" per part de l'organització, en matèria de seguretat i control d'accessos.

També hi ha novetats amb la configuració de l'emplaçament dels vials i la ubicació de les casetes dins el Real.

Un altre dels canvis és l'increment del nombre d'entitats associades (un centenar), algunes de les quals s'estrenen en la Feria: hi haurà dues casetes de suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la Unesco, on es duran a terme tallers infantils i concerts, i hi haurà una zona 'village', on menjar i beure.

En la jornada inaugural, les autoritats premeran el botó que il·luminarà el pòrtic central i tot el recinte, després la comitiva entrarà al Real pel carrer Major per accedir a la caseta institucional de la FECAC (caseta 42) on tindran lloc els discursos, i l'acte acabarà amb un brindis.