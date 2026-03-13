La 47 edició de la Zurich Marató de Barcelona bat el seu rècord en arribar als 32.000 corredors

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La 47 edició de la Zurich Marató de Barcelona que se celebra aquest diumenge batrà el seu rècord de participació en arribar als 32.000 corredors inscrits i que s'assenta entre les 5 maratons més populars d'Europa.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha presentat aquest divendres la prova juntament amb el director d'esdeveniments de RPM Sports, Cristian Llorens, que a més comptarà amb una participació internacional superior al 60%, informa el consistori en un comunicat.
"Barcelona té una de les millors maratons d'Europa i aquest diumenge tornarem a fer història", ha expressat Escudé, que ha recordat que l'edició d'aquest any coincideix amb la celebració de l'Any Gaudí i que la carrera passarà per la Sagrada Família.
Ha afegit que, dels 32.000 inscrits, la presència femenina creix i se situa en el 25%, i que la presència de persones estrangeras suposa un "important impacte econòmic per a la ciutat".
Finalment, han presentat als corredors d'elit de nivell internacional que baixen de les 2 hores i 5 minuts en la categoria masculina i de les 2 hores i 10 minuts en la femenina com Kaan Kigen Özbilen (Turquia), Mekuant Ayenew Gebre (Etiòpia), Zeineba Yimer Worku (Etiòpia) o Marion Jepkonga Kibor (Kenya).