Publicat 13/03/2026 15:48

La 47 edició de la Zurich Marató de Barcelona bat el seu rècord en arribar als 32.000 corredors

Presentació de la 47 Zurich Marató de Barcelona
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

La 47 edició de la Zurich Marató de Barcelona que se celebra aquest diumenge batrà el seu rècord de participació en arribar als 32.000 corredors inscrits i que s'assenta entre les 5 maratons més populars d'Europa.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha presentat aquest divendres la prova juntament amb el director d'esdeveniments de RPM Sports, Cristian Llorens, que a més comptarà amb una participació internacional superior al 60%, informa el consistori en un comunicat.

"Barcelona té una de les millors maratons d'Europa i aquest diumenge tornarem a fer història", ha expressat Escudé, que ha recordat que l'edició d'aquest any coincideix amb la celebració de l'Any Gaudí i que la carrera passarà per la Sagrada Família.

Ha afegit que, dels 32.000 inscrits, la presència femenina creix i se situa en el 25%, i que la presència de persones estrangeras suposa un "important impacte econòmic per a la ciutat".

Finalment, han presentat als corredors d'elit de nivell internacional que baixen de les 2 hores i 5 minuts en la categoria masculina i de les 2 hores i 10 minuts en la femenina com Kaan Kigen Özbilen (Turquia), Mekuant Ayenew Gebre (Etiòpia), Zeineba Yimer Worku (Etiòpia) o Marion Jepkonga Kibor (Kenya).

