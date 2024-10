El 45è Premi per la Pau de l'Anue reconeix el moviment palestí-israelià Combatants for Peace

COMBATANTS FOR PEACE

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El 45è Premi per la Pau concedit per l'Associació de les Nacions Unides a Espanya (Anue) ha reconegut el moviment de base de palestins i israelians que vol promoure la pau Combatants for Peace, ha informat la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La iniciativa premiada rebrà 5.000 euros, aportats per l'organisme provincial, en un acte que es durà a terme "durant les pròximes setmanes".

Davant la intensificació del conflicte palestí-israelià el 2023, Combatants for Peace promou la no-violència, la fi de la guerra i buscar un acord polític entre les dues parts a través de les campanyes en el terreny 'Solidarity in Action' i 'Ocupació 101'.