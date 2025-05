La 45 Cursa d'El Corte Inglés reuneix 40.000 participants a Barcelona, 7.000 més

Guanyen Artur Bossy (29'53) en categoria masculina i Douae Ouboukir (31'48) en femenina

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La 45 Cursa d'El Corte Inglés ha reunit aquest diumenge a Barcelona uns 40.000 participants, 7.000 més que l'any passat, en una edició a favor de la Fundació Xana i en què ha estat l'exfutbolista i entrenador Luis Enrique, patró de la fundació dedicada a la seva filla que va morir de càncer.

També han participat en l'esdeveniment un grup de corredors de la Fundació Xana i la família de Luis Enrique, informen els organitzadors en un comunicat.

La recaptació per la venda de la samarreta solidària 'Under Armour' d'aquesta edició de la Cursa es destina a la Fundació Xana, que dona assistència integral i acompanyament a nens i joves afectats per malalties greus i a les seves famílies.

DE DIAGONAL A PLAÇA CATALUNYA

En categoria masculina ha guanyat la carrera Artur Bossy (29'53) i en categoria femenina Douae Ouboukir (31'48).

Aquesta edició ha mantingut el circuit pel centre de Barcelona, amb sortida a l'avinguda Diagonal i arribada a la plaça Catalunya.