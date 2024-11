396 escoles de Barcelona fomentaran la descarbonització de la ciutat i la bona gestió de l'aigua

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 396 centres educatius de la ciutat, que formen part del programa 'Escoles + Sostenibles', fomentaran la descarbonització de la ciutat i la bona gestió de l'aigua, sumant-se així al nou 'Compromís per una Barcelona + Sostenible'.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidit l'acte de benvinguda del curs 2024/2025, en el qual han participat uns 200 alumnes i docents de la ciutat, celebrat en el Saló de Cent del consistori, segons un comunicat d'aquest divendres.

Durant el curs escolar, els centres que participin al programa desenvoluparan un projecte de transformació per millorar la sostenibilitat a l'escola i el seu entorn amb la participació directa de l'alumnat i l'equip docent.

Collboni ha encoratjat els alumnes a "continuar fent coses per fer la ciutat més sostenible", i també ha agraït la tasca dels docents i les famílies.

Aquest any les 'Escoles + Sostenibles' se sumen al nou 'Compromís per una Barcelona + Sostenible', que té l'objectiu de reafirmar l'acord climàtic de ser una ciutat intel·ligent i reduir el consum domèstic de l'aigua, així com estalviar en el reg i reaprofitar els diferents recursos per afavorir l'estalvi.