383 municipis catalans participen en la Setmana Europea de la Mobilitat 2026

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
383 municipis catalans, que sumen el 86% de la població, han participat en l'edició 2026 de la Setmana Europea de la Mobilitat, ha explicat la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
La consellera Sílvia Paneque ha celebrat que es tracta d'una xifra rècord que "indica que cada vegada hi ha més consciència de la importància de disposar d'alternatives de transport sostenible i d'espais públics pensats per a les persones.
L'edició d'aquest any s'ha centrat en la justícia intergeneracional i en la necessitat de garantir opcions de mobilitat accessibles, segures i sostenibles.
En total, s'han organitzat 490 activitats, entre les quals hi ha hagut 87 passejades, 55 bicicletades i 89 activitats vinculades a la bicicleta, a més d'accions de sensibilització, jornades divulgatives i iniciatives educatives.
Durant la setmana, els municipis adherits han comunicat la implantació de 1.532 mesures permanents destinades a fomentar els desplaçaments a peu, amb bici i en transport públic.