33.000 participants en la 44a cursa solidària d'El Corte Inglés a Barcelona

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

33.000 persones han participat en la 44a edició de la Cursa El Corte Inglés a Barcelona, 7.000 participants més que l'any passat, informa l'organització aquest diumenge en un comunicat.

La guanyadora en categoria femenina ha estat l'atleta catalana Meritxell Soler (32'44"), que aquest estiu participarà als Jocs Olímpics de París, i en la categoria masculina Pablo Salaverria (30'23").

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat la sortida de la cursa acompanyat del regidor d'Esports, David Escudé, i després l'alcalde ha participat en el lliurament de premis i medalles.

JUAN CARLOS UNZUÉ

Aquesta edició ha comptat amb la col·laboració de voluntaris que han acompanyat tres afectats d'ELA i ha estat encapçalada per l'exfutbolista i exentrenador Juan Carlos Unzué, que es dedica a fomentar l'ajuda als malalts d'ELA com ell.

Els fons recaptats per la venda de la samarreta solidària de 'Under Armour' es destinaran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, per a la investigació i l'acompanyament de les persones i famílies afectades per ELA.